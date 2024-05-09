(0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأخدود اليوم على كورة لايف

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأخدود، مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والأخدود والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والأخدود، في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وفي إطار الموعد، تبث مباراة النصر والأخدود عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد قناة SSC 1 hd.

تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس.

وسط الملعب: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

موقف الفريقين من جدول ترتيب دوري روشن السعودي



ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 74 نقطة، وبفارق 12 عن الهلال المتصدر برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.