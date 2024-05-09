نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الأخدود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل العالمي الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأخدود في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي النصر نظيره الأخدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر الرسمي أمام الأخدود

تبدأ أحداث مباراة النصر ضد الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل النصر لمواجهة الأخدود كل من:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

دافيد أوسبينا خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالاله العمري، إيمريك لابورت، أليكس تيليس

سلطان الغنام، عبدالاله العمري، إيمريك لابورت، أليكس تيليس خط الوسط : عبدالله الخيبري، علي الحسن، مارسيلو بروزوفيتش، أيمن يحيى

: عبدالله الخيبري، علي الحسن، مارسيلو بروزوفيتش، أيمن يحيى خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.