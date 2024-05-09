نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحتضن البطولة الدبلوماسية لكرة القدم خلال هذه الفترة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق النسخة السادسة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، المقرر إقامتها على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي بالزمالك، خلال الفترة من 16 إلى 31 مايو، مفاجآت متنوعة، بعد وصول موافقات 41 سفارة وهيئة دبلوماسية، على المشاركة في الحدث الكبير الذي تحتضنه أرض مصر.

انطلاق البطولة الدبلوماسية في مصر

وتقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي الأحد 12 مايو، تمام الثانية عشر ظهرًا بمقر نادي الجزيرة الرياضي، لشرح تفاصيل الحدث الكبير، وإجراء مراسم القرعة بين الفرق المشاركة، بحضور فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا في القاهرة، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة الدبلوماسية في نسختها السادسة، في مقدمتهم سفراء دول فرنسا، والمجر، واليابان، وفنلندا، ورومانيا والدنمارك.

كما يحضر شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، والمهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة، واللواء شيرين شمس الدين، المدير التنفيذي للنادي، وممثلو الجهات الراعية، وأبرزهم رانيا عبد العزيز ممثلا عن CIB، أبرز الداعمين للبطولة الدبلوماسية منذ انطلاقها عام 2017، والمهندس أحمد العتال، الشريك الاستراتيجي للبطولة.

وأكد هشام مرزوق المدير التنفيذي للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة سيكسياردز، أنه تم الاستقرار على ادراج فريقي ألمانيا وفرنسا في مجموعة واحدة، وأن تكون المباراة الافتتاحية للبطولة بين الفريقين يوم 16 مايو، تمام الساعة 9 مساء، وذلك تقديرًا للدولتين اللتين ستنظمان دورة الألعاب الأولمبية في باريس منتصف العام الحالي، وكأس العالم المقبلة في نسخة 2026، بدولة ألمانيا.

ومن المقرر أن يشارك السفيرات الإلماني والفرنسي في اللقاء بين صفوف الفريقين.

ويشهد المؤتمر الصحفي كلمة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن الحدث الرياضي.

كما يلقي فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، كلمة عن البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، وكذلك شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة الرياضي، والذي يستضيف الحدث الرياضي الدولي الكبير، للعام الثاني على التوابي

وتقرر إجراء مراسم قرعة البطولة الدبلوماسية لكرة القدم،في نهاية فعاليات المؤتمر الصحفي، وفقًا للمعايير التي يشرف عليها حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد الكرة المصري، كما سيتولى تقديم فقرات المؤتمر الصحفي، الإعلامي المعروف إبراهيم عبد الجواد.