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أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي إفريقيا.. نهائي إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي التونسي، يعد واحدًا من أقوى المواجهات هذا الموسم داخل القارة الإفريقية، والتي ينتظرها عشاق الفريقين، قبل اللقاء المرتقب في الذهاب المقرر إقامته على ملعب رادس، وسط حضور 34 ألف مشجع لأبناء باب سويقة.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة.. الأهلي والترجي التونسي، يواجهان بعضهما للمرة 25 تاريخيًا، في جميع البطولات، كما أن نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، لن يكون الفاينل الأول في تاريخ مواجهتهما، بل يعد اللقاء الثالث لهما في هذا الدور، ويتقاسما الفوز بالبطولة في المباراتين السابقتين.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة.. ويسعى النادي الأهلي للتويج بلقب إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، حيث توج آخر نسخة أمام الوداد المغربي، بينما يسعى الترجي للتويج بالنجمة الخامسة، حيث حصد آخر لقب على حساب منافس هذا العام وحامل اللقب، فمن المنتظر إزاحة الستار عن الفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي هذا العام.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في جميع المسابقات

الأهلي 0 – 0 الترجي ـ الأهلي 0 – 0 الترجي دوري أبطال إفريقيا 1991

الأهلي 0 – 0 الترجي ـ الأهلي 1 – 1 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2001

الأهلي 3 – 1 الترجي ـ الأهلي 0 – 1 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2007

الأهلي 2 – 1 الترجي ـ الأهلي 0 – 1 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2010

الأهلي 0 – 1 الترجي - الأهلي 1 – 1 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2011

الأهلي 1 – 1 الترجي - الأهلي 2 – 1 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2012 (نهائي)

الأهلي 3 – 0 الترجي - الأهلي 1 – 0 الترجي الكونفدرالية 2015

الأهلي 2 – 2 الترجي - الأهلي 2 – 1 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2017

الأهلي 0 – 0 الترجي- الأهلي 1 – 0 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2018

الأهلي 3 – 1 الترجي- الأهلي 0 – 3 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2018 (نهائي)

الأهلي 1 – 0 الترجي- الأهلي 3 – 1 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2021

الأهلي 3 – 0 الترجي - الأهلي 1 – 0 الترجي دوري أبطال إفريقيا 2023

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بتوقيت القاهرة 10 مساء 8 مساءً

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بتوقيت تونس 8 مساءً 6 مساءً

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بتوقيت الجزائر 8 مساءً 6 مساءً

موعد ماتش الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بتوقيت المغرب 8 مساءً 6 مساءً

موعد ماتش الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بتوقيت السعودية 10 مساءً 8 مساءً

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي بتوقيت الإمارات 11 مساءً 9 مساءً

مباراة الأهلي والترجي التونسي الساعة كام بتوقيت العراق؟ 10 مساء 8 مساءً

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي بتوقيت الكويت 10 مساء 8 مساءً

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بتوقيت الأردن 10 مساء 8 مساءً

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة.. يشار إلى أن القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، «بي إن سبورتس 6» الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تصريحات كولر عن مباراة الأهلي والترجي

كما أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي أن الترجي التونسي فريق كبير واستحق التأهل إلى النهائي لمواجهة الأهلي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي أنه سعيد للغاية بخوض النهائي الإفريقي أمام الترجي، مؤكدا أن الفريقين استحقا الوصول للنهائي.

وأضاف أن الجهاز الفني ولاعبي الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل التتويج باللقب، مؤكدا أن مواجهة الترجي تختلف تماما عن الموسم الماضي.

وأوضح أن مباريات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا تختلف تماما عن المواجهات السابقة في الأدوار الإقصائية، كما أن الموسم الماضي لم يكن هناك جماهير في لقاء الأهلي والترجي برادس.

وأشار إلى أنه شاهد خمس مباريات للترجي حتى الآن، والفريق التونسي فريق جيد ويضم بين صفوفه عناصر مميزة.

وأكد كولر أن مباراة الغد تحتاج إلى تركيز شديد من اللاعبين، لكنه يفكر دائما أن هناك ١٨٠ دقيقة في رادس والقاهرة والهدف أن يكون الأهلي أفضل في المباراتين من أجل تحقيق اللقب.

وأضاف أن الأهلي والترجي لهما نفس الحظوظ ورغم أن الخبرات لها دور كبير فإن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا الخبرات لكن تعترف بالجهد والعرق داخل الملعب. ولا يوجد أفضلية لأي فريق في النهائي.

تصريحات محمد الشناوي عن مواجهة الأهلي والترجي

وأكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي إن الأهلي سيخوض مباراتين أمام الترجي، الأولى في رادس والثانية في القاهرة، متمنيا أن يكون زملاؤه في حالة جيدة، بالإضافة إلى عامل التوفيق من أجل التتويج بالبطولة.

وأضاف أن الأهلي صعد للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، ولكن الأهم هو التتويج باللقب الحالي، مؤكدا احترامه التام للاعبي الترجي؛ لأنه فريق كبير ولديه شعبية كبيرة في تونس.

وأوضح أن لقاء الأهلي والترجي سيكون صعبا على الفريقين، لكن لاعبو الأهلي يستعدون بقوة من أجل المباراتين، مؤكدا أن المباريات النهائية دائما تكون مختلفة، ولاعبو الفريق اعتادوا على الضغوط الجماهيرية.

وأكد الشناوي أن الأهلي يحترم الترجي ونفس الأمر بالنسبة للجانب التونسي، والمباريات النهائية دائما خارج التوقعات.

وأضاف أن لاعبي الأهلي الكبار يتحدثون باستمرار مع باقي اللاعبين؛ من أجل تحضيرهم جيدا للنهائي.

وأكد الشناوي أن «علي معلول» قيمة كبيرة ومتواجد مع الأهلي منذ ٨ سنوات، ومن حقه ارتداء شارة قيادة الأهلي وكل اللاعبين كانوا سعداء بذلك وكذلك الجماهير، مشددا على أنه لاعب كبير داخل الأهلي، ومن أهم اللاعبين في تاريخه.

واختتم الشناوي حديثه بأنه يحترم كل لاعبي الترجي، مؤكدا على أن المباراة ستكون صعبة واللاعبين اعتادوا على الضغوط وسبق أن خاضوا مباريات قوية، والأهم هو بذل أقصى جهد لتحقيق اللقب.