نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد على تشكيلة فريقه أمام فياريال في مباراة اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع ضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة اليغا الإسبانية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قد حصل على بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم قبل نهاية البطولة بشكل رسمي ويتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 93 نقطة.

ويحتل فريق فياريال المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة.

ويأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال اليوم الأحد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا - ناتشو - ميليتاو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: كامافينجا - داني سيبايوس - مودريتش

خط الهجوم: آردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو