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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي، يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي الفريق اللومباردي إلى التعاقد مع فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس في الميركاتو الصيفي ليكون خليفة البرتغالي رافائيل لياو الذي يقترب من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية.

ميلان يحدد بديل لياو بعد اقترابه من الهلال السعودي

ويعمل نادي الهلال السعودي على التعاقد مع رافائيل لياو نجم الروسونيري خلال الميركاتو الصيفي القادم من أجل تدعيم صفوفه بقوة خلال الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ميلان تري بأن كييزا هو البديل المناسب لتعويض رحيل لياو المحتمل إلى صفوف الهلال السعودي.