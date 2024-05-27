نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما ينهي موسمه في الدوري الإيطالي بخسارة أمام إمبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، الخسارة أمام نظيره إمبولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.

روما يخسر من إمبولي

وخسر روما بهدفين مقابل هدف أمام نظيره إمبولي، في اللقاء الذي جمع بينهما، الأحد، في ختام مباريات الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

افتتح التهديف، ماتيو كانسيليري، في الدقيقة 13 من صناعة إمانويل جياسي لصالح فريق إمبولي.

فيما أحرز حسام عوار هدف التعادل لصالح روما في الدقيقة 45+1 من صناعة أنخلينو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

وفي الشوط الثاني، استطاع مباي نيانج أن يحرز الهدف الثاني لصالح إمبولي في الدقيقة 90+3 من صناعة ماتيو كانسيليري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إمبولي إلى 36 نقطة محتلًا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد روما عند 63 نقطة محتلًا المركز السادس.