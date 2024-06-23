نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يحسم صفقة الموسم تحت أنظار عمالقة أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد نجح في حسم التعاقد مع صفقة الموسم من أجل تعزيز صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويخطط تشيلسي لخطف نجم قوي في سوق الانتقالات من أجل ضمه إلى الفريق لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد، وذلك في ظل سعيه لتعويض النتائج المذبذبة التي لحقت به مؤخرًا.

صفقة تشيلسي في الصيف

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نادي تشيلسي يضع عينه على التعاقد مع أحد نجوم الدوري الفرنسي "ليج 1” من أجل تعزيز الفريق.

وأكدت التقارير الفرنسية، أن إدارة البلوز تسعى وراء التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

ويحظى ديفيد باهتمام كبير من قبل عمالقة الدوري الإنجليزي ويأتي على رأسهم ناديي مانشستر يونايتد وأستون فيلا.