نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يضرب المقاولون العرب بثلاثية ويواصل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا مهمًا على نظيره فريق المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز أمام المقاولون العرب

افتتح التسجيل لمصلحة نادي المقاولون العرب اللاعب جوزيف أوشايا في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثم أضاف فيستون ماييلي هدف التعادل لمصلحة نادي بيراميدز في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من محمد الشيبي.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 63، بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي، قبل أن يسجل فيستون ماييلي الهدف الثالث لمصلحة الفريق السماوي في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 62، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين يظل المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.

