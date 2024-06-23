بيراميدز يفقد مدافعه في مواجهة سموحة القادمة بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود مدافعه أحمد سامي في المباراة المقبلة بالدوري أمام سموحة.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية في لقاء الجولة 28 من بطولة الدوري.

غياب أحمد سامي عن مواجهة بيراميدز وسموحة

وحصل أحمد سامي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء المقاولون العرب بالجولة 27 على استاد الدفاع الجوي، ليتأكد غيابه أمام سموحة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.