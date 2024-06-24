تكاليف طاقم تحكيم القمة بين الأهلي والزمالك.. مبلغ مالي كبير

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تكاليف طاقم تحكيم مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع غريمه التقليدي فريق الزمالك، والتي ستقام مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تكاليف طاقم تحكيم مباراة القمة

وأكد الإعلامي كريم رمزي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" أن النادي الأهلي دفع مبلغ 50 ألف دولار لطاقم التحكيم الإسباني، من أجل خوض مباراة القمة".

وتابع:" كان هناك حكام مصريين مرشحين لقيادة مباراة القمة؛ منهم بقيادة أمين عمر، والآخر بقيادة محمد معروف، ولكن تم الاستقرار في النهاية على الحكام الأجانب، وسيتم وصولهم غدا ".

وأعلن اتحاد الكرة، عن تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز لقيادة مباراة الأهلي والزمالك، ومعه مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويتولى سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

والجدير بالذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، من المقرر أن تنطلق مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، إلا أن الفارس الأبيض قد رفض لعب هذه المباراة