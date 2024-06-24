نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا أتذكر شيئًا".. أول تعليق من أحد رفعت بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن تفاصيل الوعكة الصحية التى تعرض لها في الآونة الأخيرة، حيث سقط على أرض الملعب خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري، ودخل إثرها إحدى المستشفيات في غيبوبة.

وقال رفعت في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 2 الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: "لا أتذكر أي شئ، ومش فاكر ما حدث لي خلال مباراة الاتحاد".

وتابع: "لقد مررت بظروف وضغوط نفسية عنيفة لم يمر بها أي لاعب كرة قدم من قبل، وكانت سبب رئيسي في الأزمة الصحية التي مررت بها".

واختتم: "الظروف القاسية التي تعرضت لها قبل وعكتي الصحية لها علاقة بكرة القدم، وفترة مرضي كانت صعبة للغاية ولا أتمنى أن يمر بها أي شخص".