نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة المرتقبة.. موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا اليوم الإثنين في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية مباراة إيطاليا وكرواتيا في بطولة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.



تمكن منتخب إيطاليا من الفوز في الجولة الاولى من دور المجموعات على منتخب ألبانيا بهدفين مقابل هدف بينما خسر في الجولة الثانية على يد منتخب إسبانيا بهدف نظيف.



بينما خسر منتخب كرواتيا من المنتخب الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل في الثانية مع منتخب إلبانيا بهدفين لكل منهما.



يحتل المنتخب الإيطالى المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط في حين يحتل منتخب كرواتيا المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.



موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024



من المقرر أن تقام مباراة إيطاليا وكرواتيا يوم الإثنين 24 يونيو 2024 على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة يورو 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.