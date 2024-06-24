الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة 

وتتمثل مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في الآتي:-

يورو 2024  

  • كرواتيا vs إيطاليا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max
  • ألبانيا vs إسبانيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max

كوبا أمريكا 2024

  • كولومبيا vs باراجواي – 1 فجر الثلاثاء.
  • البرازيل vs كوستاريكا – 4 فجر الثلاثاء.

الدوري المصري  

  • البنك vs بلدية المحلة – 4 مساء – ONTime Sports.
  • فاركو vs الاتحاد السكندري – 7 مساء - ONTime Sports.
  • الداخلية vs زد – 7 مساء - ONTime Sports.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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