نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة
وتتمثل مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في الآتي:-
يورو 2024
- كرواتيا vs إيطاليا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max
- ألبانيا vs إسبانيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max
كوبا أمريكا 2024
- كولومبيا vs باراجواي – 1 فجر الثلاثاء.
- البرازيل vs كوستاريكا – 4 فجر الثلاثاء.
الدوري المصري
- البنك الأهلي vs بلدية المحلة – 4 مساء – ONTime Sports.
- فاركو vs الاتحاد السكندري – 7 مساء - ONTime Sports.
- الداخلية vs زد – 7 مساء - ONTime Sports.