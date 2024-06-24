نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وتتمثل مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في الآتي:- يورو 2024 كرواتيا vs إيطاليا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

ألبانيا vs إسبانيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max كوبا أمريكا 2024 كولومبيا vs باراجواي – 1 فجر الثلاثاء.

البرازيل vs كوستاريكا – 4 فجر الثلاثاء. الدوري المصري البنك الأهلي vs بلدية المحلة – 4 مساء – ONTime Sports.

فاركو vs الاتحاد السكندري – 7 مساء - ONTime Sports.

الداخلية vs زد – 7 مساء - ONTime Sports.