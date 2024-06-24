الرياضة

نجم الزمالك ينتقد رابطة الأندية بسبب التصريحات ضد الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق، أن ما يحدث في الساحة الرياضية المصرية خارج إطار كرة القدم مشيرًا إلى أن موقف إدارة الزمالك من موقف قوي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الأهلي، يوم غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات حمادة طلبة

وقال حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: أتحفظ على تصريحات ثروت سويلم ضد الزمالك ولا يجب أن تصدر من مسؤول في الكرة المصرية يتعامل مع كل الأندية.

وتابع: مجلس الزمالك اتخذ القرار السليم في عدم خوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بسبب تعنت اتحاد الكرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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