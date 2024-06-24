نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك ينتقد رابطة الأندية بسبب التصريحات ضد الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق، أن ما يحدث في الساحة الرياضية المصرية خارج إطار كرة القدم مشيرًا إلى أن موقف إدارة الزمالك من مباراة الأهلي موقف قوي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الأهلي، يوم غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات حمادة طلبة

وقال حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: أتحفظ على تصريحات ثروت سويلم ضد الزمالك ولا يجب أن تصدر من مسؤول في الكرة المصرية يتعامل مع كل الأندية.

وتابع: مجلس الزمالك اتخذ القرار السليم في عدم خوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بسبب تعنت اتحاد الكرة.