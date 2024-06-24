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أحمد جودة - القاهرة - طالب علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، اللاعب صلاح محسن، مهاجم الفريق، بضرورة تحسين مهاراته التهديفية استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

علي ماهر يطالب مهاجم المصري بتحسين مهاراته التهديفية

جاء هذا التوجيه خلال جلسة تدريبية عقدها الفريق حيث أشار علي ماهر إلى أهمية استغلال الفرص التهديفية بشكل أفضل من أجل تعزيز قوة الفريق الهجومية.

وأكد ماهر على تحسين دقة التسديد والتركيز أمام المرمى سيكون له تأثير كبير على نتائج الفريق في المباريات القادمة.

وكان صلاح محسن، قد انضم إلى النادي المصري في الموسم الماضي، وقدم أداء جيدا لكنه ما زال بحاجة إلى تحسين قدراته التهديفية لزيادة معدلات تسجيل الأهداف.

وقد أظهر اللاعب تجاوبا إيجابيا مع توجيهات المدير الفني وتعهد بالعمل الجاد لتحسين أدائه.

قام الجهاز الفني بإعداد برنامج تدريبي خاص لصلاح محسن يركز على تعزيز مهاراته التهديفية، من خلال تمارين خاصة بالتسديد والدقة والتمركز داخل منطقة الجزاء.

يأمل الجهاز الفني أن يأتي هذا البرنامج ثماره سريعا، مما يساهم في تحقيق الفريق لنتائج أفضل في الفترة المقبلة.