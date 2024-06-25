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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب فرنسا وبولندا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لليورو 2024

موعد مباراة منتخب فرنسا وبولندا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لليورو 2024.. يستعد ملعب سيجنال إيدونا بارك لاحتضان مواجهة قوية تجمع بين منتخبي فرنسا وبولندا، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024. تأتي هذه المباراة حاسمة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة فرنسا وبولندا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

فرنسا في مواجهة بولندا في معركة قوية بملعب سيجنال إيدونا بارك

يدخل منتخب فرنسا المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في المباراة الأولى على النمسا وتعادله مع هولندا، بينما تأتي بولندا بآمال ضعيفة بعد خسارتها في كلتا مباراتيه السابقتين.

ويقع كل منتخب فرنسا وبولندا في المجموعة الرابعة بجانب كل من هولندا والنمسا، حيث يتصدر المنتخب الهولندي قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني ولكن يتفوق منتخب هولندا بفارق الأهداف، ويأتي منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وبولندا في المركز الرابع دون نقاط.

ومن المتوقع أن يعود كيليان مبابي إلى المشاركة مع «الديوك» بعد أن كان بديلًا ولم يشارك ضد هولندا بسبب معاناته من الإصابة بكسر في الأنف خلال مواجهة النمسا بالجولة الأولى.

تُعد هذه المواجهة فرصة ذهبية لفرنسا لضمان صدارة المجموعة، بينما تسعى بولندا لإنقاذ ما تبقى من آمالها في التأهل.

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا مثيرًا بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما لاعبين مميزين قادرين على حسم النتيجة.

موعد مباراة فرنسا وبولندا في اليورو 2024



على ملعب سيجنال إيدونا بارك، توشك ساعة الحسم أن تقترب، حيث يستعد منتخبا فرنسا وبولندا لخوض مواجهة قوية مساء الثلاثاء 25 يونيو 2024، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024.

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، حاملةً في طيّاتها آمال وتطلعات المنتخبين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

القنوات الناقلة مباراة فرنسا ضد بولندا في يورو 2024 القنوات الناقلة

تُذاع جميع مباريات بطولة أمم أوروبا 2024، بما في ذلك مباراة فرنسا ضد بولندا، حصريًا على قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية.

وإليك بعض التفاصيل الإضافية عن القنوات الناقلة:

beIN Sports Max 1: هي القناة الرئيسية التي ستبث المباراة بشكل مباشر.

تتوفر قنوات بي إن سبورتس على مختلف الناقلات الفضائية، مثل نايل سات وسهيل سات وعرب سات.

يمكنك الاشتراك في بي إن سبورتس من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال موزعيها المعتمدين.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس على النايل سات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز التعديل beIN Sports 1 12526 أفقي 27500 2/3 beIN Sports 2 12576 أفقي 27500 2/3 beIN Sports 3 12604 أفقي 27500 2/3 beIN Sports Max 1 10810 عمودي 27500 2/3 beIN Sports Max 2 10850 عمودي 27500 2/3 beIN Sports Max 3 12632 أفقي 27500 2/3

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع



يعتمد المدير الفني لمنتخب فرنسا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى مايك ماينان

خط الدفاع ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي

خط الوسط نجولو كانتي - أدريان رابيو

خط الهجوم كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - أوليفييه جيرو

ترتيب المجموعة الرابعة في يورو 2024



مع اقتراب دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024 من نهايته، تشهد المجموعة الرابعة صراعًا محتدمًا على بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

يتصدر منتخب هولندا المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في مباراة وتعادله في أخرى. ويأتي منتخب فرنسا في المركز الثاني بنفس الرصيد، بعد فوزه في مباراة وتعادله في أخرى أيضًا.

أما منتخب النمسا فيحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وخسارة. بينما ودّع منتخب بولندا البطولة رسميًا بعد خسارته في كلتا مباراتيه، ويحتل المركز الرابع والأخير دون أي نقاط.