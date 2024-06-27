نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استاد المنصورة يكرم ابطال الملاكمة بعد الفوز بالمركز الثاني علي الجمهورية ..فيديو وصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مركز التنمية الشبابية “استاد المنصورة” تكريم الابطال الفائزين ببطولة الملاكمة في شرم الشبديخ بعد تحقيق الفوز بالمركز الثاني.



تم التكريم بحضور مجلس ادارة استاد المنصورة الدكتور حاتم الجندي رئيس مجلس الإدارة، دكتورة نهي فهمي نائب رئيس مجلس الإدارة ، محمد خورشيد امين الصندوق الدكتور محمد العربي عضو مجلس الإدارة، الدكتور كريم ابو سمرة عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي الكابتن محمد محمود.



وأكد مجلس الادارة اهتمامه ودعمه للأبطال متمنيين المنافسة علي المركز الأول والعالمية

وكانت استضافت شرم الشيخ بطولة الجمهورية لناشئين الملاكمة للموسم المحلى 2023 / 2024 واسمرت على مدار 6 أيام متتالية.

فيما أقيمت بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2009 فى مدينة الفيوم فى النصف الثانى من أجازة نصف السنة خاصة أن النصف الأول بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2008 بنادى الترسانة.

من ناحية أخرى كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن دخول اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس معسكر مغلق شهر ديسمبر المقبل فى روسيا بعد الحصول على موافقة رئيس الاتحاد الدولى للعبة، إستعدادا للدورة الأولمبية

ويضم المعسكر ثنائى الرجال، عبد الرحمن عرابى وعمر العوضى وفى السيدات اللاعبة المؤهلة للأولمبياد يمنى عياد.

ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة على اعتماد ميزانية الاتحاد بحضور مندوبى الهيئات التى لها حق حضور العمومية مؤخرا واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة بحضور 22 هيئة من إجمالي 28 لها حق حضور العمومية لمنافشة الميرازية والحساب الختامى.

كما شهدت العمومية فوز الحكم وحيد مدنى بالتزكية فى عضوية مجلس الرياضة نظرا لعدم ترشح أى فرد أخر سواه بعد إستقالة مجدى عبد الفضيل من منصبه والموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذى ومراقب الحسابات.

واختتمت منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد عام 2009، المقامة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت اشراف الاتحاد المصرى للملاكمة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي، وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وشارك في بطولة الجمهورية 148 لاعب يمثلون 40 هيئة رياضية، سواء أندية مشاريع قومية أو مؤسسات عسكرية أو أندية ومراكز شباب.

وقد تأهل إلى الدور النهائي من بطولة الجمهورية، 13 ميزان الذي يضم 26 لاعب، وهم:-

– يزيد مصطفى فاروق لاعب المشروع القومي بالإسكندرية يواجه عبد الله أحمد محمد لاعب المؤسسة العسكرية بالإسكندرية في وزن 36 ك

فارس محمد لاعب المؤسسة العسكرية بالإسكندرية يواجه عبد الرحمن ياسر لاعب المؤسسة العسكرية بأسيوط في وزن 38 ك

– آسر محمد خميس لاعب المشروع القومي بالإسكندرية يواجه سيف الجزيري لاعب المؤسسة العسكرية بأسيوط في وزن 40 ك

– محمد ياسر محمود لاعب نادي الشمس في مواجهة مازن ياسر حسين لاعب المؤسسة العسكرية بالمنيا في وزن 42 ك

– أحمد محمد عبد الحفيظ لاعب المشروع القومي ببني سويف يواجه فؤاد أنور عبد الكريم لاعب المشروع القومي بالإسكندرية في وزن 44 ك

– أحمد أشرف فتحي لاعب المشروع القومي بالإسكندرية يواجه عبد الرحمن سيد عيد لاعب المشروع القومي بالقاهرة في وزن 47 ك



محمد عمرو فتحي لاعب المشروع القومي بالقاهرة يواجه لؤي عبد الله محمد لاعب نادي سبورتنج كسل في وزن 50 ك

– فهد محمد كمال لاعب المشروع القومي ببني سويف يواجه أحمد جمال فتحي لاعب المشروع القومي بالدقهلية في وزن 53 ك

– محمود أحمد محمود لاعب المؤسسة العسكرية بالإسكندرية يواجه جهاد خالد فتحي لاعب الشرقية للدخان بالجيزة في وزن 56 ك

– محمد ماجد لاعب نادي سبورتنج كسل يواجه سيف الدين وليد لاعب الشرقية للدخان بالجيزةفي وزن 60 ك

– معاذ وائل جسام لاعب الشرقية للدخان بالجيزة يواجه حمزة جمال غانم لاعب المشروع القومي بالجيزة في وزن 64 ك

– بلال محمد البدري لاعب المشروع القومي بالقاهرة يواجه عبد المسيح متى عبد المسيح لاعب نادي بهتيم بالقليوبية في وزن 69 ك

– أحمد ناجي سيد لاعب المشروع القومي بالإسكندرية يواجه كارلوس وائل لاعب المؤسسة العسكرية بأسيوط في وزن +69 ك

جانب من التكريم

1000276192

1000276195

1000276201

1000276207

1000276213

1000276183

1000276180

1000276234

1000276246

1000276264

1000276252

1000276267

1000276276

1000276162

1000276156

1000276285

1000276294

1000276150

1000276300

1000276102

1000276171

1000276240

1000276177

1000276270

1000276142