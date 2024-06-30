نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفاكيا في أمم أوروبا 2024.. من يقود الهجوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، نظيره منتخب سلوفاكيا، اليوم الأحد 30 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق لقب بطولة كأس أمم أوروبا، من أجل تعويض خسارة بطولة اليورو في النسخة الماضية في المباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا.

تُقام المباراة بين منتخبي إنجلترا وسلوفاكيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: والكر -، ستونز - جويهي - تريبير.

خط الوسط: ماينو - رايس - بيلينجهام.

خط الهجوم: فودين - هاري كين - ساكا.

