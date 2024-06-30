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أحمد جودة - القاهرة - يبحث هاري كين نجم منتخب إنجلترا عن مواصلة تألقه المعتاد في الأدوار الإقصائية بقميص كتيبة الأسود الثلاثة، وذلك بعدما سجل 6 أهداف في آخر 6 مباريات له بمراحل خروج المغلوب، مع المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو).

أرقام هاري كين بالأدوار الإقصائية سلاح إنجلترا في يورو 2024

واعتاد الهداف التاريخي لإنجلترا على حفظ أفضل ما لديه في المراحل المتأخرة وهو يهدف إلى مواصلة هذا النهج ضد سلوفاكيا في دور الـ16.

وبالمقارنة مع البطولات الأخيرة، فإن "كين" مقدم بالفعل على موعده المحبب مع التألق وذلك بعد تسجيله الهدف رقم 64 لإنجلترا في التعادل 1-1 مع الدنمارك خلال دور المجموعات.

وكان قائد المنتخب الإنجليزي قد فشل في التسجيل في المرحلة نفسها من بطولة كأس أمم أوروبا الماضية (يورو 2021) وكأس العالم عام 2022.

لكنه سجل أربعة أهداف في مرحلة خروج المغلوب من يورو 2021 ليساعد إنجلترا في الوصول إلى النهائي كما سجل هدفين آخرين في دور الـ16 وربع نهائي كأس العالم في قطر.

ويسعى منتخب إنجلترا، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، لمواصلة نغمة الانتصارات، مستغلًا حظوظه الأكبر في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

ويأمل جاريث ساوثجيت في تحسن أداء منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا، وذلك بعد الظهور الضعيف خلال مواجهات مرحلة دور المجموعات من البطولة متسلحا بتاريخ مواجهات الفريقين والتي تصب في مصلحة إنجلترا حيث تقابلا الفريقين في 6 مواجهات من قبل لم يتلقى فيها الإنجليز أي هزيمة حيث حقق 5 انتصارات، وتعادل وحيد دون أهداف كان في دور المجموعات لبطولة يورو 2016.

