نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا أمام سلوفاكيا اليوم الأحد في دور الـ16 بأمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب سلوفاكيا، اليوم الأحد 30 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا

تُقام المباراة بين منتخبي إنجلترا وسلوفاكيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إنجلترا وسلوفاكيا عبر قناة بين سبورتس ماكس 1، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات يورو 2024.

كيف تأهلا إنجلترا وسلوفاكيا ؟

يذكر أن منتخب إنجلترا قد تأهل لهذا الدور بعد تصدر مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما تأهل منتخب سلوفاكيا بعد احتلاله المركز الثالث بمجموعته برصيد 4 نقاط.

