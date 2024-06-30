أصوات داخل برشلونة تعترض على صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - تعترض بعض الأصوات داخل نادي برشلونة، على فكرة التعاقد مع أحد اللاعبين وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

خلاف في برشلونة حول صفقة ويليامز

يدخل نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو، دائرة اهتمامات نادي برشلونة من أجل دعم خط الهجوم في الفريق الكتالوني.

وقال الإعلامي فيران كورياس التابع لصحيفة "سبورت" الكتالونية أن هناك أشخاص داخل مجلس إدارة برشلونة يُعارضون التوقيع مع نيكو ويليامز.

ويفسر هؤلاء الأشخاص موقفهم بأن نيكو ويليامز كان سينتهي عقده هذه السنة، ويعلم باهتمام برشلونة وإمكانية وصوله مجانًا لكنه فضل التجديد مع ناديه.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي أتلتيك بلباو يرفض التفاوض مع برشلونة ويصر على دفع الشرط الجزائي لفسخ عقد ويليامز، والذي يبلغ 58 مليون يورو، بشكل كامل ودفعة واحدة دون تقسيط.