نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خالد بوطيب يوجه ضربة جديدة لـ الزمالك رغم مدة مهلة الرخصة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي الزمالك تحديًا كبيرًا بسبب أزمة مستحقات لاعبه السابق خالد بوطيب، حيث حصل بوطيب على حكم نهائي من المحكمة الرياضية يلزمه الزمالك بدفع 2 مليون و400 ألف يورو للمهاجم المغربي.

محاولات إقناع باءت بالفشل

سعى نادي الزمالك، من خلال عضو مجلس الإدارة عمرو أدهم، للتواصل مع بوطيب ومحاميه لإيجاد حلول لجدولة المبلغ، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، حيث تمسك بوطيب بالحصول على كامل المبلغ دفعة واحدة.

أمل جديد لإنقاذ مشاركة الزمالك

لم يفقد الزمالك الأمل في حل الأزمة، حيث يسعى عضو مجلس الإدارة عمرو أدهم إلى استئناف التواصل مع محامي بوطيب للوصول إلى اتفاق لجدولة المبلغ قبل حلول موعد 5 يوليو، وهو الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتسوية القضايا المالية للحصول على الرخصة الإفريقية والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.