نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Georgia x Spain مباراة جورجيا وإسبانيا في كأس أمم أوروبا دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Georgia x Spain مباراة جورجيا وإسبانيا في كأس أمم أوروبا دون تقطيع، يواجه منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، نظيره جورجيا، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، المقامة حاليا في ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.



موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا والقنوات الناقلة

وتنطلق أحداث مباراة إسبانيا ضد جورجيا، في العاشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع من خلال قناة beIN sports HD 2 MAX، بتعلق على المباراة خليل البلوشي، وجواد بدة.

ونجح منتخب إسبانيا في العبور من دور مجموعات بطولة يورو 2024، بعد أنّ حصد العلامة الكاملة في المجموعة الثانية «مجموعة الموت»، والتي ضمت منتخبات إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

وتأهل منتخب جورجيا إلى دور 16 يورو 2024، بعد الحصول على أفضل ثالث في المجموعة السادسة، بعد الهزيمة أمام تركيا ثم التعادل ضد التشيك، والفوز بالجولة الأخيرة على البرتغال.



تشكيل إسبانيا وجورجيا المتوقع للمباراة

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: مارك كوكوريلا - إيمريك لابورت - روبين لو نورماند - داني كارفخال.

في خط الوسط: بيدري - رودري - فابيان رويز.

في خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.

وجاء تشكيل جورجيا المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

في خط الدفاع: هيورهي تسيتايشفيلي - لاشا دفالي - جورام كاشيا - سولومون كفيركفيليا.

في خط الوسط: اوتار كاكابادزي - جيورجي كوشوراشفيلي - أوتار كيتيشفيلي.

في خط الهجوم: جيورجي شاكفيتادزي - خفيتشا كفاراتسخيليا - جيورجيس ميكاوتادزي.