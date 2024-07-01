نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: مينفعش أغلط في الأهلي وكنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مدى احترامه لكيان النادي الأهلي وجماهيره، واعتباره أحد القلاع الرياضية الهامة داخل قارة إفريقيا.

وأكد زيزو خلال تواجده ضيفا مع إبراهيم فايق عبر ام بي سي مصر، عن استمراره داخل القلعة البيضاء، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رحيله إلى أحد الدوريات العربية هذا الصيف.

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وتحدث أحمد سيد زيزو في تصريحات عبر شاشة ام بي سي مصر مع ابراهيم فايق:" أنا عائلتي فيها اهلاويه وانا مش بحب المزايدة علشان أبان بحب الزمالك قد أيه".

وتابع:" مينفعش أغلط في الأهلي عشان جماهير الزمالك تحبني.. وممكن الإثنين يحبوني عادي، الناس اللي بتهاجمني كل يوم طيب انت بتستفيد ايه؟".

وأشار:" أنا مسامح أى حد بيتكلم عليا لو مستفيد فلوس، لو حد بيعمل فيديوهات انتقاد عليا بتدخلك فلوس ( هكون مبسوط إني سبب في رزقك واعمل كده كل يوم أنا مسامح )".

وأختتم:" كنت أحلم باللعب بجوار محمد أبو تريكة".