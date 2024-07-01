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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد ​جوليان ناغلسمان​، مدرب ​منتخب ألمانيا​، على ​ليروي ساني​ كجناح أيمن أساسي في اللقاء الذي فاز فيه الألمان على ​منتخب الدنمارك​ بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر من ​يورو 2024​.

ناجلسمان: الاعتماد على ساني يتوقف على أدائه في التدريبات

وشارك ساني منذ البداية بدلًا من ​فلوريان فيرتز​ الذي بقي على دكة البدلاء ودخل في الدقائق الاخيرة من المباراة.

وردا على سؤال عن امكانية الاعتماد على ساني اساسيا في المباريات المقبلة، اجاب ناغلسمان بأن استمرارية ساني كأساسي تعتمد على الأداء في التدريبات، مؤكدًا أنه يفكر في تدوير الخيارات بما يتناسب مع كل خصم لضمان أداء قوي ضده.