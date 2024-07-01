نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| "ذا أثليتك" لـ "دوت الخليج الرياضي": هذا موقف ليفربول من التعاقد مع صفقات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر جماهير وعاشقي نادي ليفربول الإنجليزي، تحرك إدارة الريدز في الفترة الأخيرة، لحسم العديد من الصفقات التدعيمية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم القادم.

وتأمل الجماهير في بداية جديدة للفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد، أرني سلوت، الذي تولى قيادة الفريق خلفا للهولندي، يورجن كلوب.

ويرغب سلوت في موسمه الأول مع الريدز، بتدعيم بعض الخطوط التي تعاني في المواسم الأخيرة وأولها خط الوسط والدفاع.

- تطورات ميركاتو ليفربول

وكشف جيمس بيرس صحفي جريدة "ذا أثليتك" وأحد المقربين من إدارة ليفربول، أخر تطورات الميركاتو الصيفي للريدز في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" ليفربول ليس قريب من التعاقد مع أي صفقة في الوقت الحالي

وأختتم: "سيكون من الصعب الاستغناء عن أحد نجوم الفريق في الموسم القادم".

وارتبط اسم العديد من نجوم الليفر بالرحيل عن صفوف انفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأبرزهم الكولومبي لويس دياز، التي تخطط إدارة برشلونة الإسباني في التعاقد معه هذا الصيف.

