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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إيبسويتش تاون الذي يلعب ضمن صفوفه اللاعب الدولي المصري سام مرسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" عن التعاقد مع بين جونسون قادمًا من وست هام يونايتد.

إيبسويتش يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لاعب وست هام يونايتد

وكشف إيبسويتش أن اللاعب وقع صباح اليوم علي عقود أنتقاله للفريق لمدة أربع مواسم في صفقة انتقال حر.

و الجدير بالذكر أن اللاعب الانجليزي البالغ من العمر 24 عام شارك الموسم الماضي مع فريقه القديم وست هام في 14 مباراة لم ينجح في إحراز أي هدف أو المساهمة مع الفريق في الصناعة.

إيبسويتش تاون يتعاقد مع جونسون

و تعد صفقة جونسون هي الصفقة الثانية للفريق في الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مساء أمس مع أوماري هاتشينسون قادمًا من تشيلسي.

ويسعي مسئولو الزرق في دعم الفريق بعناصر قادرة علي صناعة الفارق هذا الموسم، بعد الصعود إلي الدوري الانجليزي " البريميرليج".