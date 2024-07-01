نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة الجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام الجونة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، محمود حمادة، ايزي ايميكا، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري ، ميدو جابر، صلاح محسن.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

حسني سلطان حكما لمباراة المصري ضد الجونة

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.