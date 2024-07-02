كوستا ينقذ البرتغال من وداع "يورو 2024"منح الحارس البرتغالي ديوغو كوستا منتخب بلاده بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في "يورو 2024" بعدما قاده للفوز على سلوفينيا 3-0 بركلات الترجيح، الاثنين، على ملعب "دوتش بنك بارك" بفرانكفورت.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز شباك منافسه طوال الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، وتعرض كريستيانو رونالدو لصدمة قوية في الوقت الإضافي عندما أضاع فرصة التسجيل من ضربة جزاء، واستمر التعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تألق ديوغو كوستا حارس مرمى البرتغال بشكل لافت، بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح من اللاعبين غوسيب إليشيتش ويوري بالكوفيتش وبينيامين فيربيتش، بينما سجل للبرتغال كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديش وبيرناردو سيلفا.

وضرب المنتخب البرتغالي موعداً في ربع النهائي، الجمعة المقبل، مع نظيره الفرنسي في مواجهة نارية على ملعب "فولكسبارك" بهامبورغ.