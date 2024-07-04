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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى خارج ملعبه مع نظيره طلائع الجيش دون أهداف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الرياضة العسكرى.

الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش

ويعتبر هذا التعادل هو الثانى على التوالى للاتحاد السكندرى بعد أن تعادل فى المباراة السابقة مع الداخليه بهدف لكل فريق.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 38 نقطة والطلائع إلى 35 نقطة.

