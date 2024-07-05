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أحمد جودة - القاهرة - الموعد والتشكيل المتوقع .. مباراة منتخب ألمانيا وإسبانيا اليوم في ربع نهائي اليورو 2024

الموعد والتشكيل المتوقع.. مباراة منتخب ألمانيا وإسبانيا اليوم في ربع نهائي اليورو 2024.. يشهد ملعب إم إتش بي أرينا اليوم، الموافق 5 يوليو 2024، صدامًا قويًا بين عملاقي الكرة الأوروبية، إسبانيا وألمانيا، وذلك في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ألمانيا وإسبانيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ألمانيا وإسبانيا



وتأتي هذه المباراة المرتقبة حاملةً لقب "نهائي مبكر" نظرًا لما تحمله من إثارة وندية بين المنتخبين، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى نصف النهائي ومواصلة رحلة التتويج بلقب البطولة.

فقد نجح المنتخب الإسباني في حجز مقعده في ربع النهائي بعد فوزه العريض على جورجيا بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما انتزع المنتخب الألماني بطاقة العبور من الدنمارك بعد تغلبه عليه بثنائية نظيفة.

وتزداد حدة التنافس بين المنتخبين نظرًا لتاريخهما العريق في بطولات أمم أوروبا، حيث تُعد إسبانيا من أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب بواقع 3 مرات، بينما حققت ألمانيا اللقب 3 مرات أيضًا.

ويسعى كلا المنتخبين للفوز بالمباراة والتأهل إلى نصف النهائي، حيث يمتلك كل منهما مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم النتيجة، فمن جانب إسبانيا يتواجد كل من بيدري وجافي وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس في خط الوسط، بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي الخطير بيدرو غابي وسيرجي كانويس وأداما تراوري.

بينما يضم المنتخب الألماني في صفوفه كل من جوشوا كيميش وليون جوريتسكا في خط الوسط، إلى جانب الرباعي الهجومي الخطير ليون جوريتسكا وتوماس مولر وسيرج جنابري وكاي هافيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات ربع نهائي يورو 2024، وبالتالي فهي القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا، والتي ستُقام على شاشة قناة beIN Sports HD1 Max.

وسيتولى التعليق على المباراة المُخضرم عصام الشوالي، ليُضفي على الحدث إثارة ووصفًا دقيقًا لِمُجريات اللقاء.

موعد مباراة منتخب ألمانيا وإسبانيا

تستعد جماهير عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم، لمتابعة قمة مثيرة تجمع بين منتخبي إسبانيا وألمانيا، في إطار ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، بينما تُقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتهيئ ملعب «إم إتش بي أرينا» أجواءه لاستقبال نجوم المنتخبين، وسط توقعات بمشاهدة مباراة قوية ومليئة بالإثارة والندية.

جدول ترددات قنوات بين سبورتس

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports HD1 Max 10810 أفقي 27500 beIN Sports HD2 Max 10810 أفقي 27500 beIN Sports HD3 Max 10810 أفقي 27500 beIN Sports HD4 Max 10810 أفقي 27500

تاريخ مواجهات إسبانيا وألمانيا قبل صدام اليوم

تُشير الإحصائيات إلى أن لقاءات إسبانيا وألمانيا تُعدّ من أقوى وأكثر المباريات تنافسًا في تاريخ بطولة أمم أوروبا، حيث جمعتهما 4 مواجهات سابقة في البطولة.

وتميل الكفة لصالح إسبانيا بواقع فوزين في نسختي عام 1984 وعام 2008، مقابل فوز وحيد لألمانيا في عام 1988.

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا إلى نهائي نسخة 2008، حيث تُوّج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه بهدف دون رد سجله فرناندو توريس.

وبشكل عام، لم يتعرض منتخب إسبانيا لأي هزيمة في آخر 4 مباريات له ضد ألمانيا في البطولات الكبرى، حيث حقق فوزين وتعادلين، مسجلًا 6 أهداف مقابل هدفين فقط للمنتخب الألماني.

وعلى صعيد آخر، تُشير الأرقام إلى أن ألمانيا لم تُمنى بأي هزيمة على أرضها أمام إسبانيا في آخر 8 مباريات، حيث حققت 5 انتصارات و3 تعادلات.

وتُلقي هذه الأرقام بظلالها على المباراة المرتقبة غدًا، حيث يسعى كل من المنتخبين لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024



وجاء تشكيل إسبانيا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - إمريك لابورت - روبين لو نورماند - داني كارفخال.

خط الوسط: بيدري - رودري - فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.



تشكيل ألمانيا المتوقع ضد إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024



وجاء تشكيل ألمانيا المتوقع على النحو التالي