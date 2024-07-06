نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف إنساني من رئيس مودرن سبورت تجاه أسرة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر وليد دعبس، مالك نادي مودرن سبورت، صرف جميع المستحقات المالية عن المواسم المتبقية في عقد لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت؛ الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

رئيس مودرن سبورت يقرر صرف باقي قيمة عقد أحمد رفعت لأسرته

رحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، عن عالمنا، وذلك بعد الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرًا.

ونشر مودرن سبورت خبر وفاة اللاعب، عبر بيان رسمي، جاء فيه:

"ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلون".