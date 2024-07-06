نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة أم حق أصيل؟.. دوت الخليج يكشف أحقية أسرة أحمد رفعت في قيمة عقد اللاعب (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، في تصريحات إذاعية عن صرف قيمة عقد اللاعب الراحل أحمد رفعت كاملًا والذي يمتد لأربعة مواسم لأسرته وذلك بعد وفاته

مضيفا أنه سيتم تسليم راتب رفعت السنوي كاملًا لأسرته كل عام طوال مدة العقد.

موضحًا أن هذا القرار يأتي تقديرًا لمسيرة رفعت مع النادي ودعمًا لأسرته في هذا الوقت العصيب مؤكدًا التزام النادي تجاه اللاعب الراحل وأسرته.

اللوائح تكشف أحقية أسرة أحمد رفعت في قيمة عقد اللاعب

وبعد قرار "دعبس" تساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول حقيقة "منح" نادي "مودرن" قيمة عقد أحمد رفعت كاملًا لأسرته وهل "اللوائح" أقرت بحق ورثة اللاعب في قيمة عقده أم لا.

لكن اللوائح تنص في كافة العقود المبرمة بين اللاعبين وجميع أندية الدوري المصري، على أن صرف قيمة عقد اللاعب المتوفي لأسرته، هو حق أصيل لكل لاعبي الكرة المصرية.

حيث جاء في البند التاسع من الفقرة الثالثة بعقد أحمد رفعت مع مودرن فيما يخص التزامات الطرفين، أنه في حالة وفاة اللاعب في ظل عقده مع النادي أثناء ممارسته النشاط أو بسببه يستحق ورثته كافة المبالغ المنصوص عليها حتى نهاية عقده مع التأكد من صرف قيمة التأمين المقدم من النادي لصالح اللاعب.

أحمد رفعت مثّل 6 أندية

أحمد رفعت، البالغ من العمر 31 عامًا، ولد في يونيو 1993، ولعب لـ6 أندية خلال مسيرته الكروية وهي: مودرن سبورت، المصري، وإنبي، والوحدة الإماراتي، والزمالك، والاتحاد السكندري.