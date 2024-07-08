نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد ينظم يومًا رياضيًا لوفد الاتحاد السعودي للهوكي بمنشآت هيئة قناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم نادي بورفؤاد الرياضي يوم رياضي وتعريفي لمنشآت هيئة قناة السويس الرياضية والسياحية بالاسماعيلية لوفد الاتحاد السعودي للهوكي خلال معسكرهم ببورسعيد تحت رعاية سيادة الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واشراف احمد رضوان عضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي ومشرف نشاط الهوكي الذي قام بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لهذا اليوم.

وشمل البرنامج جولة بحرية بمجرى قناة السويس وزيارة متحف الهيئة وستاد هيئة قناة السويس وإقامة مباراة ودية مع منتخب القناه بملعب المدينة الهوكي بالمدينة الاولمبية لهيئة قناة السويس.

وقام الاتحاد السعودي للهوكي ممثلًا في عبد الإلاه منصور الميمون رئيس البعثة بتقديم درع لسيادة الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس تقديرًا لما قام به سيادته للبعثة منذ اليوم الأول للمعسكر تسلمه هيثم بلبل رئيس ستاد هيئة قناة السويس واحمد رضوان عضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد.

