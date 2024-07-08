نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الزمالك يفاضل بين جوناثان ويعقوبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الزمالك يفاضل في الفترة الحالية بين جوناثان واسحاق يعقوبو لمركز الظهير الأيسر.

شبانة: الزمالك يفاضل بين جوناثان ويعقوبو

وأضاف شبانة ان هذه المفاضلة لتعزيز هذا المركز جاءت بسبب أزمات فتوح المتتالية مع النادي الأبيض مابين الإصابات وعدم الالتزام بالبرامج التأهيلية.

واتم شبانة حديثه بان فتوح يعتبر ضمن الأعمدة الرئيسية للنادي الأبيض، كما ان ما يتقاضاه داخل الزمالك يجعله متساويا مع زيزو، فعليه ان يتشابه مع زيزو في الشعور بالمسؤولية الأداء داخل الملعب.

