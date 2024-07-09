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أحمد جودة - القاهرة -

واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة ألعاب القوى بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد مرانهم الأسبوعي بالمدينة الرياضية. مركز " ألعاب قوى " شباب يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه بالمدينة الرياضية حيث أدي لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم تحت إشراف جمال مزروع المدير الفني الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية . كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، خالد النحلة وكيل المديرية . يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم المدير المالي وهيثم ابو الحمد ادارى مركز الجودو ناشئين بالمشروع .

