نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب إسبانيا ينتظر عرض برشلونة الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة قوية مساء اليوم أمام منافسه منتخب فرنسا في إطار الدور نصف النهائي من بطولة اليورو 2024.

حيث ستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد أليانز أرينا.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة أن تكون مواجهة الليلة مواجهة درامية حيث أن المنتخبين يقدمان مستويات رائعة خلال النسخة الحالية من البطولة.

وكان منتخب إسبانيا قد نجح في تخطي عقبة منتخب ألمانيا بالدور ربع النهائي من البطولة بعدما تغلب على نظيره بهدفين مقابل هدف.

فيما نجح منتخب الديوك الفرنسية في تخطي منتخب البرتغال بعد حسم المباراة بركلات الترجيح بنتيجة (5/3).

نجم منتخب إسبانيا في انتظار برشلونة

وأفادت صحيفة "Sport" الإسبانية أن نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا وأتليتك بيلباو يرغب بالانتقال إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويقدم اللاعب مستويات رائعة خلال النسخة الحالية من البطولة مع منتخب اللاروخا.

ووفقًا للصحيفة، فإن اللاعب يُجمد في الوقت الحالي جميع العروض التي تقدمت بها الأندية لضمه، انتظارًا لعرض نادي برشلونة.

وأكدت الصحيفة في ذات الوقت، أن اللاعب لا يرغب في الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من باب الانتقالات، حيث يُدرك صعوبة خروجه خلال تلك الفترة.

وكان ويليامز قد سجل 8 أهداف وصنع 19 هدفًا مع بيلباو خلال 37 مباراة خاضها بالموسم المنقضي مع الفريق.

