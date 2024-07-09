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أحمد جودة - القاهرة - أنهى منتخب الأرجنتين، استعداداته لمباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 أمام كندا، المقرر إقامتها فجر الأربعاء على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد، وشارك في الجلسة الفريق بأكمله، مع عودة ماركوس أكونيا لديناميكية المجموعة.

منتخب الأرجنتين "كامل العدد" قبل مواجهة كندا

وكما حدث في اليوم السابق، توجه الفريق بقيادة ليونيل سكالوني مساء الإثنين، إلى مركز تدريب ريد بول نيويورك، على بعد نحو 40 كلم من "ميتلايف" لإتمام تفاصيل الاستعدادات قبل مباراة المنتخب الكندي.

وانضم الظهير ماركوس أكونيا للمران الجماعي لمنتخب "الألبيسيليستي"، بعد غيابه منذ إصابته بتقلص عضلي في الدقائق الأخيرة من مواجهة تشيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخلال 15 دقيقة مفتوحة أمام الصحافة، شوهد مدافع إشبيلية وهو يشارك في التدريبات البدنية بنفس وتيرة باقي زملائه، بما في ذلك الركض والتمرينات بالكرة، لذلك سيكون لدى ليونيل سكالوني الفريق بأكمله متاحا للمباراة الأولى بالدور نصف النهائي من البطولة القارية.

