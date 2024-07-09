نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موراتا يقترب من ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن قائد المنتخب الإسباني، ألفارو موراتا، اقترب من الانضمام لفريق ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أن موراتا (31 عامًا) يعتزم الانتقال من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى 2027.

موراتا يقترب من ميلان



ويتوقع أن يقود موراتا المنتخب الإسباني في مباراته أمام المنتخب الفرنسي، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، بالدور قبل النهائي ببطولة "يورو 2024".

ولعب موراتا لريال مدريد في فترتين، ويوفنتوس فترتين، وأتلتيكو مدريد فترتين، وتشيلسي.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإيطالي، بفارق نقاط كبير، خلف جاره وغريمه التقليد إنتر ميلان.