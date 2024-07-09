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أحمد جودة - القاهرة - مصطفى شوبير يستنكر زج اسم والده في أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت

مصطفى شوبير يستنكر زج اسم والده في أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت، في سياق الأزمة النفسية التي واجهها اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي توفي مؤخرًا بسبب مشاكل في القلب، عبّر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن استيائه واستنكاره الشديد لمحاولات البعض الزج باسم والده، الإعلامي الشهير أحمد شوبير، في هذه الأزمة.

جاء ذلك عبر سلسلة من المنشورات على حسابه الرسمي في إنستغرام، حيث أوضح أحمد شوبير موقفه من الاتهامات الباطلة والخوض في الأعراض دون دليل، مشددًا على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها وتداولها.

وفيما يلي تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية تفاصيل رد مصطفى شوبير على تلك الاتهامات، وتأثير الترند على الرأي العام، وأهمية التزام المصداقية في نقل الأخبار.

مصطفى شوبير يستنكر زج اسم والده في أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، عن استنكاره لمحاولات الزج باسم والده الإعلامي أحمد شوبير في الأزمة النفسية التي واجهها اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي توفي يوم السبت الماضي بسبب مشاكل في القلب.

مصطفى شوبير يستنكر زج اسم والده في أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت

كتب مصطفى شوبير عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "اتهامات متواصلة وخوض في الأعراض دون علم أو دليل، لم تفرقوا بين من ظلم رفعت، والآن يتم اتهام أشخاص بظلم آخرين دون دليل، حتى في هذه، تريدون جعلها بين الأهلي والزمالك وتحويرها إلى تريند."

وأضاف حارس مرمى الأهلي: "شقيق اللاعب صرح وذكر اسم شخص ووكيله كان حاضرًا وحدثت مواجهة بينه وبين الشخص المذكور."

وتساءل: "أين ذكر اسم أحمد شوبير في كل هذا؟ لا شقيق رفعت ولا وكيله ولا محاميه ذكروا اسمه كما يروج البعض، للأسف، الترند أعمى الناس، والاتهامات الباطلة تجعل الناس تصدق أي شيء."

تابع مصطفى شوبير: “أتمنى أن تكون هذه الحالة درسًا لمن يكتب الاتهامات الباطلة، ليبدأ بنفسه أولًا ولا يظلم الآخرين دون دليل”.

واستطرد " أنتم لا تتعلمون من الماضي وتكررون الظلم بطرق مختلفة، اتقوا الله واتركوا التريند، فنحن جميعًا إلى الله راجعون."

واختتم مصطفى شوبير رسالته: "أخيرًا، رحمك الله يا رفعت، أنت بالتأكيد في مكان أفضل الآن، فلا تنسوه من صالح دعائكم."