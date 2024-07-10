نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينفي تعثر تسوية مستحقات خالد بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن أزمة اللاعب المغربي خالد بوطيب لم تشهد أي تطورات جديدة، مشيرًا إلى أن النادي سيحصل على الرخصة الأفريقية للمشاركة في الكونفيدرالية، وأن ما يتردد حول هذه الأزمة لا أساس له من الصحة.

الزمالك ينفي تعثر تسوية مستحقات خالد بوطيب

أوضح سالم في تصريحاته ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد، أن خالد بوطيب حصل بالفعل على الدفعة الأولى من مستحقاته المتأخرة، مما ينفي وجود أي أزمة بين اللاعب والنادي.

كما أشار سالم إلى أن الزمالك قام بتحويل مليون دولار إلى بوطيب كجزء من مستحقاته المتأخرة، مما يؤكد التزام النادي بسداد مستحقات لاعبيه في المواعيد المحددة.

وأتم المتحدث الرسمي أن مجلس إدارة الزمالك يضع على رأس أولوياته تسوية جميع مستحقات اللاعبين المتأخرة، لضمان استقرار الفريق وتحقيق أفضل النتائج.