نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر حامد: جوميز استقر على قيد 5 لاعبين في الفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن استقرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول على قيد 5 لاعبين ضمن صفوف الفريق في الموسم المُقبل.

جوميز استقر على قيد 5 لاعبين في الفريق الأول

وقال بدر حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "أخطرني عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء عن استقرار جوميز على قيد 5 لاعبين من فريق 2003، ضمن صفوف الفريق الأول في الموسم المُقبل".

وتابع: "هم محمود الشناوي حارس المرمى وأحمد رفاعي وحازم أسامة وعبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح".

وشدد بدر حامد على أن باقي لاعبي فريق 2003 سيتم منحهم خطابات برحيلهم عن القلعة البيضاء، لعدم قيدهم ضمن صفوف الفريق الأول في الموسم المُقبل.