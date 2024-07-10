عاجل.. نجم منتخب المانيا يعتزل اللعب الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن توماس مولر، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2014 مع المنتخب الألماني، سيعتزل اللعب الدولي.

توماس مولر يعتزل اللعب الدولي

وعقب خسارة ألمانيا 1 / 2 في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" أمام المنتخب الإسباني يوم الجمعة الماضي، قال مهاجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 34 عاما إنه يفكر في مستقبله مع المنتخب الألماني.

واعتزل توني كروس، لاعب خط الوسط، كرة القدم، عقب خروج المنتخب الألماني من البطولة المقامة على أرضه، فيما يدرس مانيول نوير، حارس المرمى، اعتزاله اللعب الدولي.

وشارك مولر في أول مباراة له مع المنتخب الألماني في مارس 2010، وشارك في 131 مباراة دولية، ليحتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب الألماني خلف لوثار ماتيوس (150 مباراة) وميروسلاف كلوزه (137 مباراة).

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مولر سيكمل عقده مع بايرن، الممتد حتى 2025.