نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات مجانية تنقل مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد اهتمام الجمهور في كل مكان بكيفية مشاهدة مباراة هولندا وإنجلترا ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

وحرصًا منا على تقديم كل ما هو جديد لكم. فقد قمنا بكتابة جميع القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا في أمم أوروبا لهذه النسخة.

وتلعب مباراة هولندا وإنجلترا في أمم أوروبا مساء اليوم من منافسات دور نصف نهائي بطولة أمم أوروبا على ملعب سيغنال أيدونا بارك بألمانيا.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في يورو 2024

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة هولندا وإنجلترا في أمم أوروبا، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا في أمم أوروبا

وتنقل مباراة هولندا وإنجلترا في كوبا أمريكا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات البطولة.

كما يمكنكم متابعة مباراة هولندا وإنجلترا بصورة مجانية عبر القنوات التالية:-

القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya

القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا

تردد القناة: 11347

معدل ترميز القناة: 20858

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الفرنسية: L’Equipe TV

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب

تردد القناة: 12648

معدل ترميز القناة: 29500

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Solo calcio

القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق

تردد القناة: 11179

معدل ترميز القناة: 27500

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Sport italia

تردد القناة: 12341

معدل ترميز القناة: 31400

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.