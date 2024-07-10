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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة خاصة وحاسمة مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق خلال الأسبوعين المقبلين من أجل حسم مصير الحارس الدولي مع الفريق.

جلسة الخطيب تحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: الخطيب لا يتدخل في ملف تجديد عقود اللاعبين، لكن نظرًا لأن الشناوي كابتن الفريق وأحد أبناء النادي فقد قرر رئيس الأهلي التحدث معه في مستقبله مع القلعة الحمراء.

وقال محمد الليثى، أن جلسة الخطيب ستحسم مصير الشناوي في الأهلي، موضحًا أن رئيس النادي سيحاول تنفيذ جميع مطالب الشناوي لما له من مكانة كبيرة لدى جميع مسئولو النادي.

وشدد محمد الليثى، أن رئيس الأهلي سيسمح للشناوي بالرحيل من أجل خوض تجربة الإحتراف الخارجي إذا كانت هذه رغبة الحارس الذي تردد إنه يسعى لتأمين مستقبله خاصة وإنه يمتلك عروض مُغرية من الخليج وتحديدًا من السعودية تصل قيمتها إلى 6 مليون دولار في موسمين.

وتابع، أن الخطيب سيعرض على الشناوي البقاء مع الفريق وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025 لمدة موسمين مقبلين بمبلغ كبير لم يحصل عليه أي لاعب في تاريخ الأهلي وذلك تقديرًا من النادي للحارس الدولي.

