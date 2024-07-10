نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. سيد عبد الحفيظ يتجاهل مصافحة صالح جمعة وهيثم عرابي ونجم الأهلي على اعتاب الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 10-7-2024 في السطور التالية:

كاميرا دوت الخليج الرياضي.. سيد عبد الحفيظ يتجاهل مصافحة صالح جمعة وهيثم عرابي (فيديو)

شهد عزاء النجم النجم الراحل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي مودرن فيوتشر، حضور عددا كبيرا من نجوم ورموز أندية ومسؤولي كرة القدم المصرية.

وأقيم عزاء الراحل أحمد رفعت مساء أمس الثلاثاء بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

ويتصدر ملف رحيل أحمد رفعت الأحاديث داخل الشارع الرياضي في الأيام الماضية، بسبب الضغط التي تعرض لها اللاعب وكانت سببا في الوعكة الصحية التي تعرض لها اللاعب وأودت بحياته.

والتقطت كاميرا دوت الخليج الرياضي، حدثا بارزا في عزاء رفعت، خلال دخول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

حيث رفض عبد الحفيظ مصافحة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن سبورت، وصالح جمعه نجم الأهلي السابق ونادي الكرخ العراقي.

وارتبط اسم هيثم عرابي مؤخرا، بواقعة وفاة أحمد رفعت، حيث أكد وكيل اللاعب نادر شوقي، أن الرئيس التنفيذي للفريق لديه بعض المعلومات عن الأحداث، ولم يصرح بها حتى الآن.

"بسبب كولر".. نجم الأهلي على أعتاب الدوري القطري

تلقى مسؤولي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، العديد من العروض الجادة للحصول على خدمات بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي مصير يعض محترفي الفريق من الرحيل هذا الموسم عن القلعة الحمراء، تمهيدا لبدء مفاوضات ضم صفقات أجنبية جديدة.

ودخل الجزائري أحمد القندوسي، نجم النادي الأهلي والمعار منذ الموسم الماضي إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، حسابات نادي الشمال القطري.

وعرض إدارة النادي القطري الحصول على خدمات اللاعب مقابل مليون ونصف دولار، لكن تم رفض هذا العرض بشكل سريع من مسؤولي الأهلي.

وأبدى الشمال تمسك كبير بالحصول على خدمات النجم الجزائري، حيث يتم الاتفاق في الوقت الحالي على تقديم عرض جديد بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار لحسم الصفقة.

على جانب آخر، تحفظ كولر على قرار عودة القندوسي من جديد إلى القلعة الحمراء بداية الموسم القادم، حيث أكد أن أسلوب لعبه لا يناسب طريقة المدرب السويسري.

