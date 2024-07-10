نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة القادمة أمام نظيره طلائع الجيش، في الدوري المصري، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري للموسم الحالي 2024.

ويسعى كل من فريقي طلائع الجيش والزمالك، من أجل السعى للبقاء في المربع الذهبي، والحصول على النقاط الكاملة بعد الهزئم المتتالية، والمنافسة على التتويج ببطولة الدوري لنسخته الجاريه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

وتنقل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1، حيث تعد الناقل الحصري لجميع المباريات الدوري المصري في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

ويهتم العديد من عشاق كرة القدم المصرية، بالبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش المذاعة على اون تايم سبورت 1، وتعد قناة اون تايم سبورت من اهم القنوات الرياضية علي الاطلاق والتي تقوم بنقل العديد من المباريات والبطولات الرياضية الهامة في مصر.

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية، وذلك يوم الخميس الموافق 11 من الشهر الجاري وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت ابو ظبي.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطه، جمعهم من 24 لقاء فاز في 12 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات سجل 38 هدف واستقبلت شباكه 25 هدف.

كما يقع نادي طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، حيث خاض 29 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 10 موجهات سجل 23 هدف وسكن شباكه 32 هدف.