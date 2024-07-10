نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 41 نقطة من 24 مباراة تفوق في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وهزم في 7 مباريات.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة تفوق في 8 وتعادل في 11 وهزم في 10 لقاءات.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:حمزة المثلوثي- عمر جابر- سيد عبدالله نيمار- إبراهيما نداي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد- ناصر ماهر

خط الهجوم: شلبي- يوسف إبراهيم أوباما- جمال موتيابا

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء الخميس بتوقيت القاهرة ويستقبل ستاد الكلية الحربية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.