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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مدرب كولومبيا، نيستور لورينزو، بفارغ الصبر مباراة قبل نهائي "كأس كوبا أمريكا 2024" فجر الخميس، أمام أوروغواي ويتوقع معركة شرسة بعد العروض الرائعة للمنتخبين في البطولة.

الانتصار الـ28 تواليًا يحفز كولومبيا قبل مواجهة أوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا

ولم تخسر كولومبيا في 27 مباراة متتالية، وتأهلت من دور المجموعات بانتصارين وتعادل قبل أن تسحق بنما 5-0 في دور الـ8 السبت الماضي.

وستصل أوروغواي أيضًا إلى ملعب "بنك أوف أمريكا" في تشارلوت وهي في حالة مزاجية رائعة بعد فوزها الصعب بركلات الترجيح على البرازيل البطلة 5 مرات في دور الـ8.

وقال لورينزو في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء: "أعتقد أن كولومبيا وأوروغواي قدما أفضل عروض في البطولة حتى الآن، يلعبان من أجل الفوز ويبتعدان عن السلبية".

وأضاف "بالإضافة إلى امتلاك أوروغواي العديد من اللاعبين الذين يحترفون في أفضل الأندية في العالم، ويتمتعون بجودة عالية فإن الفريق يلعب بشراسة وروح تنافسية عالية، أعتقد أن هذا سيكون التحدي الأكبر، المنافسة على هذا المستوى واللعب بشكل أفضل، ستكون معركة شرسة ولكن هذا ما نتطلع إليه".

وكانت آخر هزيمة لكولومبيا هي الخسارة 0-1 أمام الأرجنتين في فبراير (شباط) 2022، وقال لورينزو: "إنه لا يفكر في السجل الخالي من الهزائم بقدر ما يفكر في الفوز بالمباراة التالية".

وقال لورينزو: "لا أذكر السجل الخالي من الهزائم، الأمر يتعلق بخوض كل مباراة على حدة، هذه هي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لنا".